Akragas, nella sfida contro Castellamare si dovrà cercare di ottenere il massimo

Nell’anticipo della venticinquesima giornata, l’Akragas dovrà affrontare il Castellammare in una trasferta che nasconde notevoli insidie. L’avversario di turno sta attraversando un ottimo periodo, avendo vinto le ultime due gare contro avversari più quotati. Nella gara di andata, disputata all’Esseneto, il Castellammare riuscì ad imporre il pareggio ad un’Akragas poco determinata. Gli incontri tra le mura amiche finora disputati dal Castellammare hanno garantito la conquista di sedici dei ventiquattro punti finora ottenuti e rendono la squadra trapanese particolarmente temibile nelle gare casalinghe. Per l’Akragas, quindi, un avversario da prendere con le pinze e affrontare con la consapevolezza che sarà un confronto abbastanza complicato. I biancazzurri dovranno cercare di ottenere il massimo da questa gara, dato che l’Enna è impegnata nel confronto casalingo contro la Nissa che, nonostante la rivalità esistente tra le due squadre, appare sulla carta più facile della sfida che dovranno affrontare i giganti. Per l’Akragas continuano i problemi sulle fasce, considerata la perdurante assenza di Baio e Lo Cascio, ancora infortunati.