Akragas, mister Terranova: “Contro Enna sarà come una semifinale”

Si è concluso l’allenamento di rifinitura allo stadio Esseneto di Agrigento. L’Akragas è pronta alla sfida casalinga contro l’Enna di sabato 30 aprile, alle ore 16.30 per l’ultima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Mister Nicolò Terranova continua ad esortare i tifosi ad esserci e tifare per i biancazzurri. Ecco i 23 calciatori per la partita contro l’Enna e valevole per l’ultima giornata della regular season del campionato di Eccellenza, girone A. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Harusha, Di Carlo, Scannella

Difensori: Baio, Cipolla, Tuniz, Tarantino, Llama, Yoboua, Ferrigno

Centrocampisti: Bellanca, Piyuka, Strano Maiorano, Lavardera, Finessi, Vizzini, Francesco Taormina

Attaccanti: Lucas Corner, Leonardi, Prestia, Pavisich, Giovanni Taormina

Indisponibile: Di Giorgio (squalificato)