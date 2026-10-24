Akragas-Marsala, Russello: «Vogliamo dare un segnale forte. A Marineo non mi è piaciuto l’atteggiamento»

Il direttore sportivo biancazzurro presenta la storica sfida in notturna all’Esseneto, ringrazia il Marsala per la disponibilità e richiama la squadra alla massima concentrazione: «Per gli agrigentini è un evento, ma in campo dobbiamo dare tutto».

L’emozione per la prima partita in notturna nella storia dell’Esseneto, l’attesa di una città e la necessità di ritrovare immediatamente la strada giusta dopo la sconfitta di Marineo. Ernesto Russello, direttore sportivo dell’Akragas, presenta la sfida di domenica sera contro il Marsala, una partita che vale molto più dei tre punti, ma che richiederà soprattutto concentrazione e carattere.

Il primo pensiero è rivolto alla società avversaria, che ha consentito di organizzare il posticipo delle ore 20, rendendo possibile la storica inaugurazione dell’impianto di illuminazione.

«Voglio ringraziare pubblicamente la società del Marsala, a cominciare dal presidente Casà e dai direttori Antonio Schia e Pietro Balistreri. Hanno dimostrato grande disponibilità e so bene quante cose abbiano dovuto modificare per venirci incontro. Spostare una partita significa riorganizzare un’intera settimana di lavoro. Grazie a loro possiamo vivere un evento importante per tutta Agrigento e per il popolo biancazzurro».

Ma l’entusiasmo non deve distrarre la squadra. Russello conosce il valore dell’avversario e soprattutto l’importanza della risposta che si aspetta dai suoi giocatori dopo l’ultima battuta d’arresto.

«Affrontiamo forse la squadra più blasonata e più forte del girone A di Eccellenza. È una partita importante per la classifica, ma anche per dare un segnale forte dopo una prestazione che non mi è piaciuta. Non entro negli aspetti tecnico-tattici, che competono all’allenatore, ma a Marineo non mi è piaciuto l’atteggiamento con cui abbiamo affrontato la gara, soprattutto nell’approccio iniziale. Ne abbiamo parlato martedì con i ragazzi e anche loro sono consapevoli di non aver disputato una buona partita».

Il direttore sportivo, però, guarda avanti con fiducia. La settimana di allenamenti ha restituito serenità e determinazione a un gruppo che vuole dimostrare il proprio valore in uno scontro diretto di alta classifica.

«Le motivazioni non mancano. Abbiamo lavorato bene, in un clima sereno, ma dobbiamo restare concentrati fino a domenica. Sarà una partita da tripla, mi auguro anche bella da vedere. Quello che conta è dare un segnale a noi stessi e soprattutto al nostro pubblico: sudare la maglia e dare tutto nei 95-100 minuti che ci aspettano».

C’è poi l’aspetto emotivo. Per Russello, agrigentino e uomo di calcio cresciuto all’Esseneto, vedere finalmente accendersi i fari dello stadio ha un significato particolare.

«Ricordo quando da ragazzino frequentavo lo stadio e sentivo dire: chissà se un giorno vedremo questo campo illuminato. Poi sono cresciuto e ho cominciato a chiedermelo anch’io. Sono quattordici anni che vivo questo stadio. In tante città italiane giocare sotto i riflettori è una cosa normale, per noi invece è davvero un evento».

Un’emozione che potrebbe ripetersi nel corso della stagione. Russello non esclude altre gare serali, ipotizzando la possibilità di organizzarne altre quattro prima della conclusione del campionato.

Infine, un pensiero ai tifosi, attesi numerosi sugli spalti dell’Esseneto.

«Non credo ci sia bisogno di lanciare appelli. Da quello che sentiamo e dall’andamento della prevendita, il pubblico sa già cosa fare. Ci darà una grande spinta. Abbiamo una squadra molto giovane, con ampi margini di miglioramento, e per tanti ragazzi sarà un’emozione particolare giocare davanti a tremila, quattromila o cinquemila spettatori».

La festa dei fari, dunque, ma soprattutto il campo. L’Akragas vuole trasformare una serata destinata a entrare nella storia dello stadio Esseneto nell’occasione per rilanciarsi in campionato. Contro un Marsala costruito per puntare in alto, servirà una risposta di carattere, proprio quella che Ernesto Russello ha chiesto ai suoi ragazzi.

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