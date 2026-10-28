Akragas-Marsala, la speciale dedica di Ciccio Nobile: «Questa notte è per chi non c’è più»

L’emozione per la prima storica partita in notturna allo stadio Esseneto ha avuto anche un momento particolarmente toccante. A regalarlo è stato Ciccio Nobile, storico volto dell’Akragas, che ha voluto dedicare questa serata a tutti gli agrigentini che hanno amato i colori biancazzurri e che non hanno potuto assistere all’accensione dei riflettori.

«Non ho parole, stento a crederci. Ho 60 anni, sono nato qua. Per me è una gioia», ha raccontato Nobile, visibilmente emozionato, davanti alle telecamere.

Una gioia che ha voluto condividere con un pensiero rivolto al passato e a quanti hanno vissuto l’Esseneto sognando di vederlo finalmente illuminato.

«Questa gioia la voglio condividere con tutti gli agrigentini, specialmente con quelli che non ci sono più, che speravano questo».

Poi il ricordo di Franco Castaldo, giornalista e grande tifoso dell’Akragas, recentemente scomparso. Un pensiero spontaneo, carico di affetto: «Ero curioso di sapere che cosa avrebbe scritto domani e con quale titolo».

Nobile ha ricordato anche il passato da calciatore di Castaldo, un legame con l’Akragas che andava ben oltre la professione giornalistica.

Infine, la dedica più bella, pronunciata con la voce dell’emozione: «A tutti quelli che non ci sono più, stasera ve lo dico con il cuore: questo è per voi».

Poche parole che hanno racchiuso il significato più profondo di una notte destinata a rimanere nella memoria del calcio agrigentino. Perché domenica sera, sotto le nuove luci dell’Esseneto, idealmente c’erano anche tutti coloro che per una vita avevano aspettato questo momento.

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