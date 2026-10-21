Akragas Juniores, esordio vincente nel derby: Aruta e Fiore firmano il 2-0 all’Empedoclina

Buona la prima per la formazione di Vincenzo Brucceri. I biancazzurri conquistano i tre punti allo stadio Collura di Porto Empedocle nonostante sette assenze. Rigoli: «Un gruppo che ha voglia di crescere».

Parte con il piede giusto il campionato Juniores dell’Akragas SLP, che conquista una bella vittoria in trasferta superando 2-0 l’Empedoclina allo stadio Collura di Porto Empedocle. Un successo meritato, arrivato al termine di un derby combattuto, disputato davanti a una buona cornice di pubblico, con calcio d’inizio alle ore 15.

La squadra allenata da Vincenzo Brucceri, nonostante una formazione rimaneggiata per le sette assenze tra infortuni e squalifiche, ha mostrato carattere, organizzazione e buone trame di gioco.

A sbloccare il risultato nel primo tempo è stato il centrocampista Ferdinando Aruta, bravo a finalizzare una ripartenza biancazzurra. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di Nicolò Fiore, autore di una vera prodezza: una conclusione di sinistro da circa 25 metri che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

L’Empedoclina ha provato a reagire e a riaprire la partita, rendendo il derby vivo e combattuto fino alle battute finali. L’Akragas ha avuto altre occasioni per arrotondare il risultato, senza riuscire a concretizzarle.

Soddisfatto, ma consapevole del lavoro ancora da svolgere, mister Vincenzo Brucceri: «Abbiamo sviluppato un buon gioco, soprattutto considerando le sette assenze tra squalifiche e infortuni. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. È stata una partita equilibrata, un derby vero. Nel finale abbiamo sbagliato diverse occasioni e anche i nostri avversari hanno avuto le loro opportunità, fortunatamente senza sfruttarle. E’ stata una bella partita, caratterizzata da grande sportività e ringraziamo l’Epedoclina per l’ospitalità. Possiamo e dobbiamo migliorare, continuando a lavorare con impegno. Adesso abbiamo cinque giorni per preparare la prossima partita, che giocheremo in casa contro il Casteltermini, al Brucculeri di Aragona».

Tra i protagonisti della giornata Nicolò Fiore, che racconta così la sua splendida rete: «Ho sfruttato una sponda di Manuel Lattuca, ho controllato il pallone con il mancino e ho calciato senza pensarci troppo, perché avevo visto la possibilità di trovare la porta. Con l’Akragas mi sto trovando molto bene. Siamo un bel gruppo, ci alleniamo con impegno e abbiamo tanta voglia di crescere e divertirci, ma anche quella grinta che abbiamo già dimostrato in campo. Sono fiero di indossare la maglia dell’Akragas, la squadra della mia città».

A seguire da vicino la formazione Juniores anche il responsabile dell’area tecnica del settore giovanile Pino Rigoli, presente allo stadio Collura per sostenere i ragazzi e lo staff.

Un esordio incoraggiante per il vivaio biancazzurro, che conferma la volontà di valorizzare i giovani e accompagnarli in un percorso di crescita tecnica e personale.

Per l’Akragas tre punti, due belle reti e soprattutto una prova di carattere. Il modo migliore per cominciare il campionato, in un bel pomeriggio di sport e partecipazione.

AKRAGAS SLP – FORMAZIONE E GIOCATORI A DISPOSIZIONE

Calogero Artista, Marco Fronda, Andrea Nobile (capitano), Gabriele Capuano, Giandomenico Urso (classe 2010), Simone Ciulla, Nicolò Fiore, Ferdinando Aruta, Matteo Salamone, Manuel Lattuca, Giole Ciranni, Michele Chirminisi (secondo portiere), Tiziano Scintilla, Salvatore Verderame, Andrea Veneri.

Allenatore: Vincenzo Brucceri.

Marcatori: Marcatori: 27’ pt Ferdinando Aruta, 45’ st Nicolò Fiore..

Prossimo impegno: Akragas SLP – Casteltermini, stadio Brucculeri di Aragona.

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