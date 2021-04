Akragas, ingaggiato il forte difensore centrale Gioacchino Giardina

Continua senza sosta il mercato di rafforzamento dell’Akragas in vista della ripartenza del nuovo campionato di Eccellenza, in programma domenica 11 aprile con i biancoazzurri in campo allo stadio Esseneto, alle ore 16, contro il Dolce Onorio Folgore. La Società della Presidente Sonia Giordano ha perfezionato l’ingaggio dal Mazara del forte ed esperto difensore Gioacchino Giardina, classe 1988, originario di Torregrotta in provincia di Messina. Il giocatore vanta un cucciculum calcistico di primissimo livello per aver disputato, da protagonista, tantissimi campionati in Serie D con Messina, Città di Messina, Vibonese e Marsala. Il nuovo difensore dell’Akragas ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Villafranca Tirrena e dell’Igea Virtus. Gioacchino Giardina (nella foto con il Direttore generale Cristian Licata e il Direttore sportivo Ernesto Russello), oggi pomeriggio ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, agli ordini di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff.