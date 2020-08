Akragas, in città torna la presidente Giordano

La Società Asd Akragas 2018 comunica che venerdì 28 agosto presso la sala stampa dello stadio Esseneto di Agrigento è stata organizzata una conferenza stampa con la presenza della neo Presidente Sonia Giordano. L’incontro con i giornalisti è fissato per le ore 18. Al termine della conferenza stampa sarà presentata ai giornalisti la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza 2020 / 21. L’evento si svolgerà sul manto erboso dello stadio Esseneto e rigorosamente a porte chiuse per via del Coronavirus. Non sono, infatti, concessi assembramenti di alcun tipo.