Arriva un’altra conferma di spessore in casa Akragas. La Società del Presidente Giuseppe Deni ha raggiunto l’accordo con il difensore classe 2004 Mario Vizzini, originario di Grotte, cresciuto nel settore giovanile biancoazzurro. Vizzini è stato uno dei titolari dell’Akragas che lo scorso anno ha trionfato nel campionato di Eccellenza. E’ un centrocampista, poi spostato a terzino sinistro, con un ottimo senso tattico, buona struttura fisica e una grande capacità di corsa. Vizzini, richiesto da tanti club, ha deciso di sposare il progetto Akragas anche per la prossima annata in Serie D