Non si esaurisce con il sostegno dagli spalti la vicinanza del Fan Club Akragas alla squadra biancazzurra. Un impegno costante, fatto di iniziative, riconoscimenti e momenti di condivisione, che testimonia il forte legame tra i tifosi e i colori della propria città.

Dopo aver celebrato, in occasione della prima storica gara disputata in notturna, il presidente La Porta, premiato per «avere dato nuova vita alla nostra amata Akragas e gettato le basi per una società stabile e duratura», e il capitano Cipolla, insignito del riconoscimento di miglior giocatore del mese di settembre, il Fan Club ha promosso una nuova iniziativa all’insegna della convivialità e della passione sportiva.

Ieri sera, presso Pizza Stadio al Villaggio Mosè, i soci del Fan Club hanno accolto e ospitato Ten Lopez, bomber argentino dell’Akragas, per una serata che ha rappresentato un’occasione di incontro e conoscenza anche al di fuori del terreno di gioco.

Un momento particolarmente significativo, durante il quale i tifosi hanno voluto manifestare all’attaccante tutta la propria stima e il proprio affetto. Lopez, al suo secondo anno con la maglia biancazzurra, è ormai entrato nel cuore della tifoseria, che ha voluto dedicargli un momento speciale di vicinanza.

La serata è stata anche l’occasione per festeggiare il compleanno del dott. Bottone, storico sostenitore dell’Akragas e attualmente medico sociale della squadra.

Dalla sua fondazione, il Fan Club si è distinto per una presenza attiva e partecipata, accompagnando il percorso della società attraverso iniziative che rafforzano il senso di appartenenza e non facendo mai mancare il proprio sostegno sugli spalti, con il calore del tifo domenicale.

Un impegno che proseguirà anche in futuro, con nuove iniziative e manifestazioni di vicinanza alla squadra.

Perché sostenere l’Akragas non significa soltanto tifare per undici giocatori in campo, ma custodire e alimentare un sentimento che appartiene a un’intera comunità: l’amore per i colori biancazzurri

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