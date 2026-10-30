Successo internazionale per l’accoglienza agrigentina: Gerlando Lorenzano eletto “Miglior Maître – Manager di Struttura 2026” da Zosimo Ratings

Sottotitolo: Il prestigioso premio internazionale “100 Distinction” incorona il professionista originario di Aragona e attivo nel territorio di Realmonte, a due passi dalla Scala dei Turchi.

Un nuovo prestigioso riconoscimento internazionale illumina il panorama della ristorazione e dell’accoglienza d’autore, portando con orgoglio il nome della costa agrigentina sul tetto del mondo. Il noto professionista Gerlando Lorenzano è stato insignito del titolo di “Miglior Maître – Manager di Struttura 2026” nell’ambito dei rinomati premi internazionali conferiti dall’agenzia Zosimo Ratings / Zosimo Wine Critic.

L’importante certificato d’eccellenza, che rientra nella categoria “100 Distinction – The Special Person” e reca la motivazione “per essersi distinto attraverso la dedizione nel proprio lavoro”, è stato consegnato ufficialmente in occasione dell’esclusivo forum internazionale “100 Distinction – The Best Cellars”, svoltosi il 23 e 24 ottobre nella splendida cornice storica di Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera.

Zosimo International Ratings, guidata dal celebre critico enologico e CEO Carmelo Sgandurra (in arte “Zosimo”), è una delle agenzie di valutazione terze e indipendenti più influenti al mondo. Con una presenza radicata in 50 Paesi, l’organismo seleziona annualmente solo le massime vette qualitative della filiera enogastronomica, del vino e dell’ospitalità attraverso standard di valutazione rigidissimi.

Per Gerlando Lorenzano – Sommelier professionista, F&B Manager , oltre che Discepolo di Escoffier – questo premio rappresenta il coronamento di una carriera spesa all’insegna della cura del dettaglio. Un percorso che unisce le sue radici e la sua storia familiare a Aragona (AG) con il presente professionale di altissimo livello che lo vede operare oggi a Realmonte, nel cuore del distretto turistico della splendida e celebre Scala dei Turchi, dove coordina con successo l’accoglienza e i servizi di struttura.

“Ricevere un premio di questa portata in una location straordinaria come Matera, da un’istituzione indipendente come Zosimo Ratings, è un onore immenso,” ha commentato emozionato Lorenzano. “Questo riconoscimento premia l’impegno quotidiano e l’intera cultura del management di struttura. Dedico questo traguardo alla mia famiglia, alla mia Aragona e al territorio di Realmonte e della Scala dei Turchi, una terra straordinaria che ho l’onore di rappresentare e valorizzare ogni giorno attraverso l’arte dell’ospitalità”.

Con questo titolo internazionale, Lorenzano si conferma un punto di riferimento imprescindibile e un ambasciatore dell’eccellenza, dimostrando come la determinazione e le alte competenze manageriali del territorio agrigentino sappiano imporsi e farsi valere con successo su scala globale.

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