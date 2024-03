Finisce 3 a 0 allo stadio “Mazzola” l’incontro tra Sancataldese e Akragas, gara valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie D girone I. Dopo una rete annullata per fuorigioco all’attaccante dell’Akragas Sanseverino a pochi minuti dall’inizio del match, la squadra di casa chiude l’incontro negli ultimi minuti del secondo tempo. L’Akragas resta in dieci dopo l’espulsione di Sanseverino per proteste. All’85’ la prima rete viene segnata dal dischetto da Varela. Gli ultimi due goal arrivano a soli due minuti l’uno dall’altro: al 93′ Correnti e al 95′ Durmush. L’Akragas non vince fuori casa dallo scorso ottobre quando segnò due reti al Castrovillari. L’ira di Deni in sala stampa la società ancora una volta scarica le responsabilità sull’arbitraggio IL VIDEO

Deni in Sala Stampa

IL TABELLINO:

SANCATALDESE (4-4-2): Dolenti; Scalia (63′ Policano), Calabrese, Parisi, Samake; Durmush, Dampha, Giuffrida (59′ Correnti), Catalano (59′ Papotto); Varela, Zerbo (68′ Petracca). A disp.: Maravigna, Brumat,Ushagelov, Mazza, Terrana. All. Lu Vito (squalificato Passiatore).

AKRAGAS (4-4-1-1): Sorrentino; Caramanno, Cipolla, Fragapane, Scozzari; Puglisi, Garufo, Sanseverino, Di Mauro; Grillo; Litteri. A disp.: Governali, Mannina, Inzerillo, Sinatra, Casadidio, Gonzalez, Distefano, Liga, Marrale. All.Coppa.

ARBITRO: Zangara di Catanzaro (Mascali-Celestino).

MARCATORI: 85′ rig. Varela, 93′ Correnti, 95′ Durmush

NOTE: ammoniti Puglisi, Varela, Catalano, Caramanno, Correnti; al 74′ espulso Puglisi per doppia ammonizione, all’83’ espulso Sanseverino per proteste.