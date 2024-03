Supporto per Agrigento Capitale della Cultura 2025 e partecipazione alla parata cittadina

L’assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Scarpinato, è stato in città per la giornata conclusiva della 76ª edizione della festa della Mandorlo in fiore. Durante la sua visita, ha rafforzato il concetto di identità siciliana e il sostegno dell’Assessorato Regionale in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Insieme al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e ai sindaci della Provincia Regionale di Agrigento, ha preso parte alla parata per le strade cittadine e allo spettacolo conclusivo davanti al Tempio della Concordia.