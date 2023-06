Akragas: Giuseppe Caserta è il nuovo match analyst

Un nuovo arrivo andrà ad arricchire lo staff tecnico della prima squadra dell’Akragas per il prossimo campionato di Serie D, già composto dall’allenatore Marco Coppa e dal suo vice Samuele Costanzo. Si tratta del noto match analyst Giuseppe Caserta, in possesso dei certificati “Albo A.I.V.A.T” e “Albo Once Video Analysis”. Caserta è reduce dalla positiva esperienza con la Rappresentativa Siciliana Under 17. E’ stato anche match analyst “Individual Scuola Portieri Mario Russo di Catania” e referente match analyst AIAC Catania. Per Giuseppe Caserta (in foto con il Vice Presidente dell’Akragas, Carmelo Callari), anche l’esperienza a Lentini con la Sicula Leonzio nel girone B dell’Eccellenza con mister Marco Coppa, nella stagione agonistica 2021-2022.