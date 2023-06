Ufficiale: Devis Cagnardi lascia la panchina della Fortitudo Agrigento

Devis Cagnardi se ne va: è ufficiale. L’addio del coach viene confermato dalla società della Fortitudo Moncada Agrigento che lo saluta e lo ringrazia. Il Presidente Gabriele Moncada dichiara: “A tre settimane dall’offerta apprendiamo solo oggi che coach Cagnardi ha deciso di lasciare il club. Gli auguriamo il meglio per il proseguo della sua carriera”. La trattativa con Cantù sembra avere prodotto la fumata bianca, quella che porterà in Brianza Devis Cagnardi, con un contratto biennale, nel ruolo di assistente allenatore, per affiancare Sacchetti. Sembra che il coach e la società di Moncada non si siano lasciati nel migliore dei modi: Cagnardi aspettava la proposta di rinnovo prima della fine del campionato, dall’altra parte la società è solita aspettare fine giugno per mettere mano a conferme e nuovi acquisti. Classe 1976, oltre ad Agrigento vanta esperienze con Reggio Emilia, Bergamo e Treviglio. Cagnardi aveva detto “sì” alla Fortitudo lo scorso anno, prendendo il posto di Michele Catalani. Quello fu un ritorno per Devis Cagnardi che aveva già guidato la squadra alcuni anni prima.