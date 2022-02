Akragas: Giuseppe Anastasi questa volta “pare” si dimetta davvero

Prima le dimissioni, in giornata la notizia della revoca: tutto questo accadeva cinque giorni fa. E all’indomani dalla sfida contro Marineo, terminata 1-1, arrivano le dimissioni di mister Giuseppe Anastasi e questa volta sono “irrevocabili”. Lo comunica la Società SSD Akragas 2018 . ” L’allenatore della prima squadra- spiega la dirigenza biancoazzurra- si dimette per motivi già manifestati nelle pregressa comunicazione. Le dimissioni sono state accettate dalla dirigenza biancoazzurra. Anastasi, d’intesa con la Società, ed in particolare con il Presidente Giuseppe Deni, accetta di ricoprire un ruolo di responsabilità all’interno del club akragantino.” Il motivo? Impossibilitato a trattenersi per l’intera settimana ad Agrigento. Dopo le prime dimissioni, la società aveva comunicato che Anastasi, a seguito delle pressioni dei giocatori, aveva ritirato le dimissioni. E nella nota diffusa si leggeva: “Trovata un’intesa per continuare con il mister sulla panchina biancazzurra. I giocatori dell’Akragas hanno chiesto alla Società e a mister Anastasi di trovare una soluzione alle problematiche sorte nelle ultime ore e provare a continuare tutti insieme verso l’obiettivo del salto di categoria. La squadra si è assunta anche la responsabilità di alcune prestazioni sottotono. E’ stata trovata alla fine un’intesa. Anastasi, nonostante le difficoltà logistiche e familiari, continuerà a guidare la squadra biancoazzurra”.