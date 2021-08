Akragas: Gioacchino Sardo è il nuovo Dirigente del Settore Giovanile

La Società dell’Akragas comunica di aver affidato l’incarico di Dirigente del Settore Giovanile del club biancazzurro a Gioacchino Sardo, Osservatore Calcistico/Talent Scout. Gioacchino Sardo è stato un calciatore del settore giovanile dell’Akragas negli anni ’80 e recentemente ha collaborato con diverse scuole calcio della provincia di Agrigento. Ha vestito anche le maglie dell’Agrigentina e della Juvesanta Agrigento. È uno scopritore di talenti sempre in giro per i campi di Serie A e non solo, ad osservare i giovani prospetti da segnalare poi alle società e agenti.