Akragas Futsal ultima gara del 2018

Trasferta da brividi per gli agrigentini in casa della capolista.

Ultima fatica dell’anno per i Giganti del calcio a cinque, che per la decima e penultima giornata del girone di andata del campionato nazionale di serie B fanno visita alla capolista Assoporto Melilli.

Gara sulla carta difficilissima quella che i ragazzi della Valle dei Templi dovranno affrontare, contro un rooster collaudato che in questa prima parte di stagione ha conquistato otto vittorie ed un pareggio.

Facce sorridenti e clima sereno in casa Akragas, che con la straordinaria vittoria di sabato scorso in casa contro il Futsal Regalbuto, ha dimostrato ancora una volta la grandissima caparbietà, la coesione e la voglia di non arrendersi mai di un gruppo che sta ottimamente figurando alla prima stagione di cadetteira.

Rientrerà in gruppo Pierangelo Toledo, mentre sicuri assenti saranno il capitano Francesco Daino ed Angelo Sacco, prima convocazione invece per il nuovo arrivato Giuseppe D’Amico.

Arbitri dell’incontro saranno i Signori Schillaci di Enna, Criscione di Bergamo e Sfilio di Acireale, fischio di inizio programmato per le 16:00, con diretta streaming sulla pagina ufficiale della società di casa.

La società Akragas Futsal coglie l’ occasione per porgere a tutti gli appassionati un sereno Natale e Felice anno Nuovo.