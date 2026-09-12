Akragas, finalmente l’Esseneto: Cammarata «Vogliamo regalare una gioia ai tifosi»

Domenica alle 16.30 contro il Don Carlo Misilmeri il debutto nel campionato di Eccellenza. Il tecnico biancazzurro: «L’Akragas torna a casa sua, dove merita di stare». Luís Henrique già a disposizione.

Finalmente l’Esseneto. Domenica 13 settembre, alle 16.30, l’Akragas SLP ospiterà il Don Carlo Misilmeri nella prima giornata del campionato di Eccellenza. Per i biancazzurri sarà anche il ritorno davanti al proprio pubblico.

«Finalmente comincia il campionato e torneremo a giocare all’Esseneto – ha detto Fabrizio Cammarata alla vigilia –. Ci sarà grande emozione perché l’Akragas torna a casa sua, dove merita di stare. Speriamo di fare una grande prestazione e regalare una gioia ai nostri tifosi».

Il tecnico si dice soddisfatto del lavoro svolto: «Dobbiamo ancora migliorare, ma ho trovato un gruppo con una grande voglia di lavorare. Il risultato per me è una conseguenza del lavoro e delle prestazioni».

A disposizione ci sarà anche il nuovo attaccante Luís Henrique, appena arrivato dal Brasile. «Avrà bisogno di tempo per trovare la condizione migliore, ma sarà con noi e potrà darci una mano».

Cammarata avverte però sulle difficoltà dell’esordio: «Il Misilmeri è un avversario difficile, ha una buona base e una squadra molto fisica. Verrà ad Agrigento per provare a vincere, ma noi cercheremo di fare una grande prestazione».

In sala stampa anche Antonio Giorgio, classe 2006, e Manuel Farruggia, classe 2009, entrambi a segno contro l’Unitas Sciacca in Coppa Italia. Per Giorgio, agrigentino, l’esordio all’Esseneto avrà un significato speciale: «Da piccolo venivo qui a vedere le partite e speravo che un giorno arrivasse questo momento».

Farruggia guarda invece subito al risultato: «Ci stiamo allenando bene e speriamo domenica di conquistare i primi tre punti».

Dopo la Coppa Italia, dunque, parte il campionato. E per l’Akragas comincia nel luogo più atteso: casa sua, lo stadio Esseneto.

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