Akragas e Martina, grande attesa per la finale playoff

È grande l’attesa ad Agrigento per la gara di andata della finale dei playoff che domani si disputerà all’Esseneto tra Akragas e Martina e che al termine dei 180 minuticonsentirà ad una delle due squadre di disputare nella stagione 2022/2023 il campionato di serie D. La squadra pugliese è un’avversaria di tutto rispetto, costruita per vincere. Il Martina ha primeggiato nel girone B di eccellenza pugliese, ma la vittoria del campionato in un girone composto da quattordici squadre non gli ha permesso di accedere direttamente alla serie superiore. Nello spareggio disputato contro il Barletta, primo nel girone A pugliese, dopo una gara tiratissima, risolta ai tempi supplementari, il Martina è stato sconfitto e costretto ad affrontare i playoff nazionali. La squadra di Martina Franca durante la regular season ha vinto tutte partite giocate in casa, mentre in campo esterno, dopo diverse vittorie nella fase iniziale del campionato, ha subito cinque sconfitte nelle ultime sei trasferte di disputate. Pertanto, riveste particolare importanza il match di andata, nel quale l’Akragas dovrà far valere il fattore campo per poter contare nella gara di ritorno su una situazione vantaggio. Mister Terranova domani dovrà rinunciare per squalifica al centrocampista Strano, ma potrà contare sul rientro di Ivan La Vardera che domenica scorsa ha scontato il turno di squalificarimediato dopo l’espulsione subita contro l’Isernia. Il pubblico presente sugli spalti dell’Esseneto, di fede akragantina, dovrà costituire il valore aggiunto per permettere alla formazione guidata dal tecnico Terranova di imporsi su un avversario di notevole caratura.

Giovanni Trovato