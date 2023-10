L’ Akragas si prepara per un’importante sfida sul campo del Real Casalnuovo, situato in terra campana, nella provincia di Napoli. Il mister, Marco Coppa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della nona giornata del campionato di serie D, girone I.

“Il Casalnuovo ha una classifica bugiarda al momento. Sappiamo che la nostra squadra ha offerto ottime prestazioni, anche se non sempre siamo riusciti a ottenere i risultati desiderati. Dovremo affrontare una squadra forte, con alcuni nomi importanti, che è affamata di punti. Noi puntiamo a uscire con un risultato positivo e a disputare una partita di alto livello.”

“Ci aspetta una partita di alta intensità, anche considerando le dimensioni ridotte del campo sintetico. Entrambe le squadre sono motivatissime, e la posta in gioco è alta.”

“Certo, c’è grande entusiasmo in casa bianca azzurra, specialmente dopo aver superato il turno in Coppa Italia. Tuttavia, non dobbiamo abbassare la guardia. Dovremo gestire intelligentemente il nostro impegno del lunedì, prendendo decisioni oculate sia in campo che fuori. Alcuni giocatori potrebbero avere bisogno di recuperi, e ora abbiamo più alternative e possibilità di cambiare la formazione durante la partita.”

Il mister Coppa sembra determinato a portare la sua squadra al successo, dimostrando una mentalità tattica e strategica mentre affronta questa sfida importante.