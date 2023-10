Il Pubblico Ministero Gaspare Bentivegna ha richiesto il rinvio a giudizio di un cameriere di 62 anni, di nome M.L.L., impiegato presso un hotel a San Leone, per il presunto reato di violenza sessuale aggravata. La prima udienza preliminare è programmata per il 18 dicembre dinanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli.

Questo caso risale a luglio dell’anno scorso ed è emerso da una denuncia presentata da una turista trentenne ospite dell’hotel. La giovane donna, assistita dall’avvocato Angelo Brancato, ha raccontato di essere stata spinta contro un muro dal cameriere, il quale si era recato nella sua stanza per avvisarla che la cena ordinata era pronta. Secondo quanto riportato dalla donna nella sua denuncia, il sessantaduenne avrebbe successivamente cercato di baciarla e le avrebbe toccato il seno. L’imputato è difeso dall’avvocato Giovanni Crosta.