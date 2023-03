Akragas, contro Mazarese serve determinazione

La ventiquattresima giornata di campionato riserva all’Akragas una gara particolarmente impegnativa contro la Mazarese. L’avversario dei biancazzurri occupa la quinta posizione in classifica e nei dodici incontridisputati in trasferta ha subito soltanto due sconfitte. La Mazarese sta attraversando un ottimo periodo di forma,considerato che non perde da quattro gare e ha ottenuto nelle ultime partite tre successi di fila. L’Akragas, dopo la vittoria di Favara e avere riconquistato la vetta della classifica, anche se in condominio con l’Enna, ha il morale alle stelle e proverà in tutti i modi di mantenere il primato fino al termine del campionato. La partita di Favara ha permesso all’Akragas di dimostrare, contro un avversario di ottima caratura, che le gare vanno disputate con la massima concentrazione e che possono essere risolte sfruttando al meglio gli episodi favorevoli. Contro la Mazarese occorrerà mettere in campo la stessa determinazione mostrata a Favara per sfruttare nel migliore dei modi il turno casalingo e non lasciarsi sfuggire l’occasione di un eventuale passo falso dell’Enna, ancora imbattuta, impegnata in trasferta contro il Mazara.