Akragas: c’è la firma del giovane portiere Dennis Sansone

Nuovo arrivo in casa Akragas. La Società del Presidente Giuseppe Deni è lieta di annunciare la firma in biancoazzurro del giovane e talentuoso portiere classe 2002, Dennis Sansone, nell’ultima stagione alla Sancataldese in Serie D. Originario di Mazara del Vallo, Dennis Sansone è alto 185 cm ed è cresciuto calcisticamente nel Trapani. Nel recente passato ha difeso la porta della Folgore di Castelvetrano, mettendosi in luce a suon di prestazioni positive che gli hanno permesso di guadagnarsi il titolo di miglior portiere juniores del campionato di Eccellenza. Il Direttore sportivo dell’Akragas Ernesto Russello, che lo scorso anno ha lavorato con Sansone nella Sancataldese, conferma le ottime capacità balistiche del giovane portiere che oggi si è legato al club biancoazzurro per la stagione 2022-2023.