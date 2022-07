Gran colpo di mercato dell’Akragas, ingaggiato il difensore argentino Juan Manuel Barrera, classe 1991, lo scorso anno in forza al Martina Calcio, squadra che ha battuto proprio l’Akragas nella finale nazionale playoff per la promozione in Serie D. Al Martina ha disputato due stagioni di spessore, risultando sempre uno dei migliori difensori della categoria, con un ottimo fiuto del gol (ha segnato anche contro l’Akragas). Prima di approdare in Italia, ha indossato le maglie dell’Asociación Atlética Huracán Las Heras, dell’Independiente Rivadavia, del Gutiérrez Sport Club, del Club Atlético Unión e del CD Godoy Cruz Antonio Tomba, tutti club argentini. Juan Manuel Barrera, che può ricoprire anche i ruoli di terzino destro e sinistro, è senza dubbio un gran colpo di mercato del Direttore Sportivo, Ernesto Russello.