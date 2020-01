Akragas, Castronovo :” Arbitro ha rifiutato il nostro regalo con toni sprezzanti. Mancanza di rispetto”

Tramite una nota pubblicata ieri sulla pagina Facebook del club, il presidente dell’Akragas Giovanni Castronovo ha voluto rendere noto un avvenimento accaduto a margine della gara Akragas-Oratorio San Ciro e Giorgio disputatasi domenica scorsa allo stadio Esseneto.

Di seguito ecco il comunicato :”Ieri, dopo la partita tra Akragas e Oratorio San Ciro e Giorgio, si è verificato purtroppo un brutto episodio che ha visto coinvolto l’arbitro della gara, il Sig. Lipari di Trapani .

Come nostra consuetudine, abbiamo omaggiato il Sig. Arbitro con una statuetta raffigurante il Tempio della Concordia, simbolo di Agrigento . Un gesto di cordialità che da sempre ci contraddistingue e che è stato ogni volta apprezzato da tutti coloro che lo hanno ricevuto.

Purtroppo, l’arbitro in questione, forse per qualche polemica dovuta ad alcune proteste del pubblico per la sua direzione della gara (che comunque fanno parte del gioco), a fine partita, presentandosi presso la segreteria, ha restituito, non accettandolo, il dono che gli avevamo fatto, con toni sprezzanti e francamente incomprensibili. Il tutto si è verificato alla presenza di alcuni esponenti delle forze dell’ordine (Digos e polizia scientifica) presenti nell’antistadio dell’Esseneto.

Ciò costituisce a nostro parere una mancanza di rispetto nei confronti della Società e della Città in primo luogo. Siamo sicuri che gli ordinamenti competenti vorranno prendere provvedimenti per un gesto scortese quanto inopportuno”.