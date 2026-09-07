Il 2-1 non basta all’Akragas: passa lo Sciacca, ma i biancazzurri escono tra gli applausi

AKRAGAS SLP 2 – UNITAS SCIACCA 1

Il 2-1 non basta all’Akragas per completare la rimonta e conquistare il passaggio del turno di Coppa Italia. Al “Totò Russo” di Aragona i biancazzurri battono l’Unitas Sciacca, ma a qualificarsi sono gli ospiti in virtù del 3-1 maturato nella gara d’andata.

L’Akragas saluta così la competizione con qualche rimpianto, soprattutto per quanto visto nella gara di ritorno. La squadra di Fabrizio Cammarata ha infatti costruito diverse occasioni, mostrando progressi sul piano del gioco e dell’atteggiamento e rimanendo in partita fino all’ultimo secondo.

A passare in vantaggio, però, è lo Sciacca al 13’ del primo tempo con Mbengue. Un gol pesante, arrivato dopo che l’Akragas aveva avuto una buona opportunità per sbloccare per prima la partita.

I biancazzurri non si disuniscono e continuano a cercare la porta avversaria. Nella ripresa arriva anche l’episodio destinato a lasciare più di qualche recriminazione: Yoann Cruz trova la rete, ma il primo assistente segnala una posizione di fuorigioco. Una decisione molto contestata dall’Akragas e dal pubblico presente sugli spalti e che, nell’economia della doppia sfida, assume inevitabilmente un peso importante.

Con quella rete la partita avrebbe infatti potuto prendere una piega completamente diversa, soprattutto considerando la pressione esercitata dai biancazzurri e le occasioni costruite nel corso dei novanta minuti.

L’Akragas, comunque, continua a crederci. Al 21’ della ripresa Farruggia trova il pareggio e in pieno recupero, al 48’, firma anche il 2-1. Troppo tardi per completare la rimonta, ma abbastanza per consegnare alla squadra di Cammarata una vittoria che può dare fiducia in vista dell’inizio del campionato.

Il risultato complessivo dei 180 minuti premia dunque lo Sciacca per 4-3, ma l’Akragas può ripartire dalla prestazione offerta ad Aragona e dalla capacità di costruire numerose opportunità contro una formazione di valore.

È proprio questo l’aspetto sottolineato nel dopogara da Fabrizio Cammarata.

«Guardo soprattutto la prestazione e devo dire che secondo me è stata molto buona. Abbiamo sbagliato qualcosina, come è normale che sia, però ho visto un atteggiamento molto positivo dei ragazzi dal primo all’ultimo minuto. Per lunghi tratti abbiamo fatto una buonissima partita e abbiamo avuto tante occasioni da gol. Questo mi fa ben sperare, perché quando riesci a creare così tanto significa che stai facendo qualcosa di importante».

Il tecnico preferisce non soffermarsi esclusivamente sull’episodio del gol annullato a Cruz e guarda soprattutto alla crescita della squadra.

«Penso che abbiamo avuto almeno sei o sette palle gol importanti. Anche sull’1-0 per loro abbiamo continuato ad attaccare e a cercare di recuperare la partita. Questa vittoria ci dà morale anche in vista del campionato. La squadra ha provato sempre a giocare a calcio e a buttare via il meno possibile il pallone. Dobbiamo migliorare ancora tante cose, ma si è visto un buon Akragas».

Soddisfatto per la qualificazione il tecnico dello Sciacca Desiderio Garufo, che riconosce anche i meriti dei biancazzurri.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e molto aperta, nonostante il risultato dell’andata, perché affrontavamo una squadra forte. Sono contento per il passaggio del turno, anche se in alcuni momenti avremmo potuto gestire meglio la gara».

Garufo ha sottolineato anche come le alte temperature abbiano inciso sul ritmo della partita: «È normale che con questo caldo venga meno qualcosa nell’espressione fisica delle squadre. Entrambe se la sono giocata, l’Akragas ha provato a passare il turno e ha vinto la partita. Faccio un grande in bocca al lupo all’Akragas per la stagione».

Per Garufo, ex biancazzurro, tornare ad affrontare l’Akragas conserva inoltre un significato particolare: «Mi legano rapporti con persone che sono all’interno della dirigenza e con i tifosi. Mi auguro che questa nuova società e il pubblico possano togliersi le soddisfazioni che desiderano».

Il tabellino

Akragas SLP 2 – Unitas Sciacca 1

Marcatori: pt 13’ Mbengue; st 21’ e 48’ Farruggia.

Akragas: Maniscalco, Rossi, Miraglia (st 15’ Di Romana), Cipolla, Brugaletta, Osvaldo (st 45’ Saito), Ten Lopez, Solazzo (st 45’ Farruggia), Cruz, Sacco (st 15’ Giorgio), Ledesma (st 45’ Caramanno). All. Fabrizio Cammarata.

Unitas Sciacca: Santulli, Scalia (st 45’ La Bella), Costa (st 45’ Barraco), Orofino (st 45’ Guardino), Scalisi, Fradella, Profeta (st 15’ Lume), Mbengue, Indelicato, Caternicchia, Pavan (st 15’ Erbini). All. Desiderio Garufo.

Arbitro: Lisinicchia di Agrigento.

Ammoniti: pt 10’ Miraglia, 23’ Osvaldo; st 19’ Profeta, 33’ Lopez, 37’ Saito, 43’ Di Romana.

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