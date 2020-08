Akragas bella e vincente, una doppietta di Giuseppe Gambino decide l’amichevole contro il Siracusa.

L’Akragas è tornata in campo oggi pomeriggio per la seconda amichevole estiva dopo oltre due settimane di preparazione atletica. I biancoazzurri hanno affrontato in trasferta il Siracusa, formazione del girone B del campionato di Eccellenza. Il test match è terminato 2 – 1 per l’Akragas che ha sfoderato un’ottima prestazione in tutti i reparti, mostrando ampi margini di crescita e miglioramento soprattutto sotto l’aspetto fisico, e tecnico-tattico. Le reti della formazione akragantina sono state siglate entrambe dall’attaccante Giuseppe Gambino. Nel primo tempo l’allenatore Francesco Di Gaetano ha schierato la seguente formazione: Compagno, Licata, Cipolla, Punzi, La Spina, La Rocca, D’Amico, Incatasciato, Mannina, Biondo, Gambino. Nel corso della ripresa hanno trovato spazio tutti gli altri componenti della panchina.