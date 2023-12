Per un giocatore che va uno che arriva. Novità in casa Akragas. Dopo l’ addio di Bernardo Baio, che proprio oggi ha salutato società, compagni e tifosi attraverso i social, indosserà la casacca biancazzurra l’esterno offensivo Vincenzo Liga. Classe 2003 e cresciuto nelle giovanili del Palermo e del Trapani, ha indossato le maglie di Monterosso in serie C, Acireale e San Cataldese in D. L’ attaccante palermitano- scrivono dalla società- può giocare sia a destra che a sinistra. L’ operazione di mercato è stata portata a segno dal ds Peppe Cammarata e Liga è già a disposizione di mister Coppa.