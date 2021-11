Akragas, Anastasi ne convoca 22 per la partita con la Mazarese

Ecco i convocati per la sfida sul campo della Mazarese

Comunicato stampa del 27 novembre 2021 L’allenatore dell’Akragas Giuseppe Anastasi ha convocato 22 calciatori per la partita di domani, domenica 28 novembre, contro la Mazarese e valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A.

La partita si giocherà allo stadio di Mazara del Vallo, con inizio alle ore 15.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Di Carlo, Dome

Difensori: Ferrigno, Cipolla, Tuniz, Baio, Punzi, Yoboua

Centrocampisti: Giuffrida, Bellanca, Lavardera, Piyuka, Costantino, Maiorano, Montalbano, Taormina

Attaccanti: Gambino, Lucas Corner, Leonardi, Silvano, Prestia, Pardo

Assenti per infortunio: Treppiedi e Biancola