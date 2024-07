In vista del prossimo campionato di Serie D, il direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha raggiunto l’accordo con il difensore agrigentino Alessio Mannina, classe 2000. Dopo le positive prestazioni durante la recente stagione, Alessio Mannina rimane ancora un “Gigante”. E’ un terzino sinistro in grado di ricoprire diversi ruoli della difesa e dell’esterno di centrocampo. Rapidità, tecnica e senso della posizione sono le sue principali caratteristiche. Alessio Mannina è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Akragas, fino a indossare, con successo, la maglia della prima squadra nella stagione 2019/2020. Poi il passaggio al Siracusa e successivamente al Licata e al Lavello in Serie D, con ottimi risultati. Adesso per il difensore agrigentino ancora una meritata riconferma con la maglia dell’Akragas, la squadra per la quale ha sempre fatto il tifo.