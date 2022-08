Akragas: al via la seconda settimana di preparazione pre-campionato.

Inizia oggi la seconda settimana di ritiro pre-campionato in casa Akragas. Mercoledì la squadra biancoazzurra sarà impegnata in un allenamento congiunto con il Canicattì, allo stadio Esseneto di Agrigento, con inizio alle ore 18. La Società, nel frattempo, è impegnata sul mercato per continuare a rafforzare la squadra. Il Direttore sportivo Ernesto Russello lavora quotidianamente per portare ad Agrigento i profili giusti per una stagione da protagonisti. Soddisfatto il tecnico Nicolò Terranova che dichiara:

“Il solo lavorare in una società blasonata e prestigiosa come l’Akragas non può fare altro che portare solo sensazioni positive in me, nel mio staff ed in tutti i calciatori al momento a mia disposizione. Sappiamo di far parte di una società formata da Uomini, di persone perbene, che mantengono fede agli impegni presi e che si adoperano costantemente, continuamente e fattivamente per il bene dell’Akragas e per portarla ai fasti che ha conosciuto e che la piazza merita. Attualmente l’organico è incompleto ma niente drammi in quanto posso contare sul prezioso e competente operato del direttore sportivo Ernesto Russello che con grande pazienza, in un mercato difficile e complicato, ha contattato e contatta quotidianamente profili di calciatori di categoria superiore, funzionali al progetto dell’Akragas e ben disposti ad indossare una maglia gloriosa che comporta onori ed oneri. Il direttore sta lavorando alacremente per allestire una rosa altamente competitiva per realizzare l’obiettivo che la società con il presidente Deni in testa si è prefissata e sono certo che mi metterà a disposizione calciatori dotati tecnicamente è moralmente, in grado di fare la differenza in campo. Già in settimana è previsto l’arrivo di alcuni calciatori ma se ciò non dovesse verificarsi nessun problema, il mercato richiede pazienza e bisogna anche saper attendere, i colpi sono in canna. Intanto la preparazione continuerà come da programmazione con gli attuali calciatori che si stanno allenando con grande impegno e spirito di sacrificio e che mi hanno ben impressionato in questi giorni. Ripeto stiamo lavorando in piena serenità e tranquillità, la Società è sempre presente, non ci fa mancare niente e tutti siamo orgogliosi di far parte dell’Akragas e faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”.