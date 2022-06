Akragas ad Isernia accompagnata dai tifosi

Ritiro pre-partita, in terra molisana, per l’Akragas, alla vigilia della gara di ritorno della semifinale dei play-off nazionali del campionato di Eccellenza. Il confronto con l’Isernia, dopo quanto visto durante la gara di andata, disputata all’Esseneto, non sarà semplice, considerato che la squadra molisana è un’avversaria di qualità e con un fronte offensivo particolarmente prolifico. Comunque, la squadra guidata dal tecnico Terranova darà il massimo, in quanto c’è la consapevolezza di giocarsi un’intera stagione in questo confronto. Sugli spalti dello stadio Lancellotta di Isernia, l’Akragas avrà al seguito i soliti grandi e calorosi tifosi della curva sud che non faranno mancare il loro supporto per portare a casa una qualificazione ancora da conquistare. Per ottenere un risultato positivo bisognerà essere perfetti, cercando di sfruttate le occasioni che capiteranno durante l’intero confronto. Il risultato ad occhiali del match di andata pone in entrambe le squadra la necessità di segnareper ottenere la qualificazione. Il fattore campo è sicuramente un vantaggio per l’Isernia, ma il pareggio con almeno una reteconsentirebbe all’Akragas il passaggio del turno. L’Akragas ad Iserniapotrà contare su Taormina e Strano che hanno recuperato dai rispettivi infortuni, ma dovrà rinunciare allo squalificato Lavardera.

Giovanni Trovato