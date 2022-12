Aica prosegue con gli interventi di manutenzione straordinaria a Sciacca

Dopo via Giovanni XXIII, dove Aica ha eseguito un importante intervento di manutenzione ai collettori fognari, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini prosegue con l’efficientamento e l’ottimizzazione delle reti che attraversano il territorio di Sciacca. Oggi, infatti, sono stati consegnati i lavori di rifacimento della rete idrica in via dei Limoni. Lavori che subito dopo interesseranno anche via Bentivegna e via degli Aranci. “Proseguiamo con gli interventi di efficientamento delle reti cittadine – afferma il direttore generale di Aica – così da ottimizzare la distribuzione idrica ed evitare che l’acqua si disperda sul suolo”.