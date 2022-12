Corrado Tedeschi un altro ospite d’eccezione a le Stoai

Dopo Domenico Centamore e Sandra Milo un altro ospite d’eccezione ha trascorso la serata a le Stoai: si tratta dell’attore e conduttore televisivo Corrado Tedeschi. Un altro momento davvero indimenticabile nella suggestiva cornice a due passi dalla Valle dei Templi dove si e’ tenuto lo spettacolo “Il simposio degli dei” con la regia di Marco Savatteri. Tedeschi ha gustato anche i sapori dell’antica Grecia dello chef Rosario Matina appassionato delle tradizioni gastronomiche che riguardano in modo particolare la Sicilia. Un altro grande successo che l’importante sito agrigentino continua a riscuotere grazie all’impegno degli imprenditori Antonio Alba e Simona Frenna. I frutti che la coppia sta raccogliendo sono il risultato di un lavoro che unisce la passione e la voglia di offrire qualcosa di originale non solo per i turisti ma per i tanti siciliani richiamati dalla possibilita’ di trascorrere una serata all’insegna dello spettacolo e magari come e’ successo ancora una volta alla presenza di ospiti d’eccezione. Dal canto suo Corrado Tedeschi si e’ detto entusiasta dell’esperienza e di tornare volentieri in Sicilia la terra di sua madre.