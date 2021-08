AICA, avviata la gestione del servizio pubblico nella Provincia di Agrigento

L’Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini è operativa, il nuovo percorso della gestione pubblica del servizio idrico integrato nella Provincia di Agrigento ha preso vita ed è già operativa. Questa mattina, 2 agosto, il presidente del Cda Geraldino Castaldi, insieme al Presidente e il vice presidente dell’assemblea dei sindaci, rispettivamente il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, e il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara hanno dato materialmente avvio alla gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Agrigento improntata ad una amministrazione fondata sull’assoluta trasparenza.

Avviate nell’immediato le riunioni con il personale di Aica per definire le modalità con cui migliorare l’erogazione del servizio agli utenti aumentando costantemente gli standard di riferimento in favore dell’utenza agrigentina. “La gestione- dicono dall’Aica- mira ad ambiziosi risultati, primo fra tutti la soddisfazione degli utenti del territorio servito con l’erogazione di un servizio pubblico che possa in futuro rappresentare anche un esempio per altre realtà del territorio italiano.”