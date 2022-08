E’ stato rigettato il ricorso presentato da Domenico Armenio, dirigente regionale, vincitore del concorso per direttore generale bandito dall’Aica, ma impossibilitato ad assumere l’incarico per la mancata concessione dell’aspettativa preordinata da parte dell’assessorato regionale alla Funzione Pubblica. Adesso, secondo normativa in materia, si procederà allo scorrimento della graduatoria concorsuale. E la carica di direttore generale dell’Aica dovrebbe essere assegnata a Claudio Guarneri.