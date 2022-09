Nonostante fosse sottoposto, agli arresti domiciliari, non è stato trovato a casa durante un controllo fatto dai carabinieri. E’ dunque per l’ipotesi di reato di evasione dai domiciliari che un ventitreenne di Canicattì, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. I militari dell’Arma hanno effettuato il controllo, nelle ore serali, nell’abitazione dove avrebbe dovuto trovarsi il giovane che, però, non c’era.