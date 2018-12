Verifiche al Poliambulatorio di via Giovanni XXIII e all’Asp del Viale Della Vittoria ad Agrigento sulla vulnerabilità sismica degli edifici.

Intervento necessario rilevato dal servizio tecnico dell’Asp per situazioni di potenziale pericolo come in caso di un evento tellurico.

Sono stati nominati dei professionisti esterni che valuteranno le condizioni degli stabili attraverso dei sondaggi e rilievi anche con l’ausilio di particolari attrezzature tecniche.