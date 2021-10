Agrigento, “Ufo” filmato al Villaggio Mosè inquieta una famiglia (VIDEO)

Villaggio Mosè, quartiere residenziale di Agrigento, sono le 19 circa dello scorso 26 ottobre, fuori è già buio pesto. Nell’oscurità della sera a una residente del posto non sfugge di scorgere sul cielo sopra la sua abitazione un “ufo”, ovvero un oggetto voltante non identificato. Capita spesso a quest’ora della sera di vedere sorvolare elicotteri, ma questa volta la donna non riesce a riconoscere l’oggetto che emana una luce diversa. Ecco subito lo smartphone e filma il velivolo.

Un oggetto di forma triangolare alto parecchi metri da terra e che emanava della luce blu elettrico: è l’Ufo, cioè l’Oggetto volante non identificato? Impossibile stabilire la natura del velivolo avvistato lo scorso 26 ottobre dai coniugi residenti ad Agrigento: probabilmente questa segnalazione potrà fare luce sull’episodio. Non capitano di rado episodi di questo tipo. Di recente in Toscana, un caso denunciato ai carabinieri di Massa, è stato reso noto nel corso del terzo congresso internazionale del Cun, il Centro ufologico nazionale, che si è svolto a Roma. Secondo Vladimiro Bibolotti, presidente del Cun, si è trattato di “uno degli avvistamenti più importanti degli ultimi quindici anni”.