Agrigento, ubriaco minaccia e insulta passanti

Visibilmente ubriaco crea scompiglio in via Gioeni, nel pieno centro di Agrigento. E’ accaduto sabato pomeriggio quando un uomo, in preda all’effetto dell’alcool, ha cominciato a inveire contro chiunque si trovasse “a tiro”.

Una situazione complicata che ha creato non pochi disagi ai residenti della zona. Dopo gli insulti, l’uomo avrebbe anche cominciato a dare calci e pugni alle automobili parcheggiate lungo la carreggiata.

Immediata la chiamata al centralino della Polizia di Stato. In breve tempo sul posto sono giunti i poliziotti della sezione Volanti che hanno avviato le ricerche per individuare il soggetto. Di quest’ultimo nessuna traccia.