Agrigento, trovato con 44 grammi di cocaina. Arrestato venticinquenne

La cocaina era destinata al mercato dello spaccio di Agrigento e Favara. Un venticinquenne, A.M., di Agrigento, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è scattata, l’altro giorno, mentre i carabinieri della Compagnia di Agrigento, erano impegnati in uno dei tanti servizi di controllo, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. In lontananza hanno notato un giovane a bordo di un’auto.

Subito e’ stata alzata la paletta, ed imposto l’Alt. Il conducente sin da subito mostrato un certo nervosismo. Dopo aver controllato i suoi documenti d’identità, è scattata nei suoi confronti una perquisizione, nel corso della quale, nel mezzo, sono saltati fuori 44 grammi di cocaina pura, che se rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare alcune migliaia di euro. L’arresto è stato già convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento.