Agrigento, torna lo “street car”: ecco i giorni e le vie interessate

La lotta agli illeciti stradali nei prossimi giorni si farà ancora più dura con lo street car

Dopo avere interessato la giornata di ieri 30 gennaio, il controllo tramite street car tornerà nei primi giorni di febbraio, ovvero il 6 e l’8. A comunicarlo è la stessa Amministrazione Comunale che vuole mettere in pre-allarme tutti gli automobilisti.

Il servizio ha come scopo principale combattere il fenomeno della sosta selvaggia, oltre alla verifica della copertura assicurativa e della revisione.

Come riportato dal GDS, ecco le vie interessate:

viale della Vittoria, via Duse, Papa Luciani,Cicerone, San Vito, Picone, Minerva, De Gasperi, Imera, XXV Aprile, pizza A.Moro, via Atenea, Pirandello, San Francesco, Formica, Empedocle, Ortolani, piazza Ravanusella, via Plebis Rea, Duomo, San Girolamo, Matteotti, Bac Bac, Amendola, Acrone, Esseneto, Sturzo, Callicratide, Dante, Manzoni, Caruso Lanza, Monti, Rapisardi, degli Svevi, Solferino, Graceffo, Crispino,Demetra, panoramica dei Templi, viadotto Morandi, via Mazzini,Regione Siciliana, Mattarella, Unità d’Italia e tutte le strade che intersecano con queste vie.

Sono interessate dai controlli anche le zone dell’ospedale San Giovanni Di Dio e le strade limitrofe.

Villaggio Mosè e San Leone sono interessate dai controlli street car: via Bonfiglio, Efebo, La Loggia, Leonardo Sciascia, viale Cannatello, via Magellano, viale delle Dune, dei Pini, Viareggio, via Maddalusa, viale Falcone – Borsellino, dei Giardini e tutte le strade che si intersecano con queste vie.

Nelle zone Monserrato – Villaseta le strade interessate sono: via caduti di Marzabotto, della Concordia, Zunica, Lipari, viale Monserrato e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Nella zona di Fontanelle: viale Sicilia, via Della Miraglia, Di Giovanni e tutte le strade che intersecano le predette vie. A Montaperto: via Rosario,Gorizia,San Giuseppe,Roma e tutte le strade che intersecano le predette vie. A Giardina Gallotti le vie Belvedere, Napoli, Messina e tutte le strade che si intersecano.