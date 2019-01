Agrigento, temperature in caduta libera: arriva il gelo

Era stato già previsto nei giorni scorsi ed è avvenuto veramente: il freddo è arrivato. Qualcuno lo ha definito “Big Snow”, ciò che conta è che la città è piombata nel gelo dalle prime ore di questa mattina. Anche se nella città dei Templi non siamo molto abituati al freddo, quest’anno dovremo fare i conti con un clima molto rigido e avverso. Oggi è il secondo dei tre giorni previsti di gelo, domani le temperature dovrebbero scendere ancora di più. Per fortuna alto nel cielo resiste il sole che riesce a mitigare il freddo e a far percepire qualche grado in più. Alcune città della provincia, come Cammarata, questa mattina sono svegliate imbiancate dalla neve. Per i prossimi giorni non si esclude la caduta di qualche fiocco di neve neppure ad Agrigento.