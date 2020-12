Agrigento, telecamere per controllare il belvedere, Vaccaro: “Lo riapriremo in sicurezza” VIDEO

Si procede a grandi passi verso la riconsegna agli agrigentini della Villa Arancio, al viale della Vittoria. Era stata chiusa qualche anno fa e, in assenza di interventi di manutenzione, l’aveva portata al degrado assoluto. Il sindaco Miccichè e l’assessore Giovanni Vaccaro si sono messi in testa di sistemarla e ridare alla città questo spazio verde che le era stato sottratto. Si è vista la situazione dell’illuminazione, sono state saldate le ringhiere che erano divelte e oggi, nonostante la giornata di forte vento, l’assessore Vaccaro e i ragazzi della Trinacria hanno provveduto a sistemare il verde che era in totale abbandono. Ora si dovrà procedere a mettere a norma l’impianto elettrico, sistemare la pavimentazione e istallare le telecamere del sistema di sicurezza che saranno collegate alla centrale della Polizia Municipale. Successivamente si potrà finalmente procedere all’inaugurazione e alla restituzione della villetta alla città.