Agrigento, la magia del Natale: inaugurata una pista di ghiaccio a emissioni zero – VIDEO

Durante questo Natale la città di Agrigento ha per la prima volta una pista di pattinaggio ecologica, per il divertimento di tutta la famiglia. E’ un’iniziativa di un imprenditore privato che mira ad ampliare l’offerta di svago per le famiglie e per i residenti della città durante le vacanze natalizie e, allo stesso tempo, promuovere il commercio locale con un prodotto innovativo e all’avanguardia come piste di pattinaggio ecologiche. La pista di pattinaggio, che utilizza lo stessa tipologia di fondo utilizzata per le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, è attiva a Villa Bonfiglio nel centro di Agrigento. GUARDA IL VIDEO