Agrigento sul campo della gloriosa Pallacanestro Cantù di Meo Sacchetti

Una società giovane e ambiziosa come quella guidata dalla famiglia Moncada, chiamata ad una vetrina affascinante che è anche un’interessante baco di prova. Per la Fortitudo nata nel 1969 e che fino al 2012 ha sempre militato tra serie D, serie C e serie B, nel 2013 la prima promozione in serie A2, campionato disputato per ben sette stagioni, fino alla richiesta di auto-retrocessione nel 2019/2020, arriva dunque una vetrina di grande prestigio. La squadra allenata coach Devis Cagnardi esordisce sul capo della gloriosa Pallacanestro Cantù, società che vanta ben 3 scudetti, 2 Eurolega, 4 Coppe delle Coppe e 4 Coppa Korać. I biancazzurri che nel 2020/2021 sono finalisti dei playoff di serie B, mentre nel 2021/2022 tornano in serie A2 con il successo nei playoff contro la Real Sebastiani Rieti al momento sono in settima posizione nella classifica del Girone Verde di serie A2 con sei punti all’attivo, frutto di tre successi (NPC Rieti, JuVi Cremona e Latina) e tre sconfitte (Trapani, Vanoli Cremona e Urania Milano). “Una società storica per la pallacanestro italiana guidata da un coach (Meo Sacchetti ndr) che ha portato la nostra nazionale alle olimpiadi, sono per noi un forte stimolo e vogliamo fortemente presentarci con il vestito migliore per onorare al meglio questa sfida nella quale proveremo ad essere competitivi proponendo la nostra pallacanestro fatta di difese e circolazione di palla”. Commenta Coach Cagnardi. La Fortitudo deve provare a migliorare le proprie statistiche se vuole avere la meglio di un avversario sulla carta superiore. Per il miglior realizzatore per media punti è Lorenzo Ambrosin con un ottimo 17,5. A seguire Alessandro Grande (14,3). Devono migliorare gli statunitensi Kevin Marfo e Francis Daeshon (play/guardia del ’96 con 10,5), Marfo è anche il secondo miglior rimbalzista (7,3 di media) dietro all’ala italo-argentina classe ’85 Albano Chiarastella (7,5). Nell’ultimo turno di Agrigento ha perso al fotofinish (75-77) una partita combattuta punto a punto in casa contro l’Urania Milano. Palla a due a mezzogiorno. Cantù comanda la classifica in compagnia di Vanoli Cremona con 10 punti.