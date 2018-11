Agrigento, solo 7 richieste per “I mercatini di Natale”

Le tradizioni nordiche ad Agrigento non attecchiscono. Sono appena sette, come scrive il GDS, le domande di partecipazione arrivate al Comune, da altrettanti esercenti commerciali, per partecipare all’edizione 2018 de «I mercatini di Natale».

L’amministrazione comunale che ha promosso l’iniziativa, ha comunque nominato la commissione – composta da un funzionario del settore Attività produttive che la presiede, coadiuvato da un istruttore amministrativo dello stesso settore e da un funzionario-istruttore del servizio Cultura – che dovrà scegliere le proposte progettuali migliori. Non è escluso, trattandosi appunto di appena sette istanze da parte di operatori del settore artigianale, commerciale e turistico che tutti possano riuscire ad ottenere l’assegnazione di uno spazio pubblico da occupare.

La commissione di valutazione è composta da Carola Narbone, in funzione anche di responsabile del relativo procedimento, e da Salvatore Lo Mascolo e Angela Orlando.