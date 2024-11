Domani, giovedì 14 novembre, si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, nel giorno della nascita di Frederick Banting, il ricercatore e premio Nobel che con la scoperta dell’insulina ha trasformato il diabete da una malattia fatale a una condizione gestibile.

In occasione della ricorrenza, il Comune di Agrigento ha accolto la richiesta dell’“Associazione Giovani Diabetici di Agrigento” e di “FAND Associazione Italiana Diabetici”, aderendo alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione. Per segnare il sostegno, il prospetto del Palazzo di Città verrà illuminato di blu, colore simbolo mondiale della lotta al diabete.

Sempre domani, in Piazza Cavour ad Agrigento, dalle 9:00 alle 14:00, i medici e gli assistenti sanitari dell’Azienda sanitaria provinciale, supportati dalle Associazioni e dai Club Service locali, offriranno screening gratuiti come la misurazione della glicemia. Il Comune di Agrigento ha concesso il patrocinio non oneroso all’iniziativa. A tal proposito, il sindaco Francesco Miccichè dichiara: “Abbiamo subito condiviso e aderito all’iniziativa, ritenendola utile per informare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della gestione del diabete. È altresì fondamentale l’operato delle associazioni di volontariato, che dedicano tempo e risorse per accrescere la consapevolezza sul diabete, sensibilizzare gli enti a un miglior funzionamento delle strutture sanitarie e promuovere iniziative legislative. Invito i miei concittadini, soprattutto i giovani, a partecipare”.

