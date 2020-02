Agrigento si regala una serata magica. Battuto Bergamo 85- 65

Agrigento porta casa una vittoria fondamentale contro il fanalino di coda Bergamo che resta in partita per i primi due quarti salvo crollare nella seconda parte di gara.

Primo quarto in sostanziale equilibrio tra Agrigento e Bergamo. Coach Cagnardi deve rinunciare ancora James alle prese con un fastidio muscolare ma recupera De Nicolao, assente domenica a Torino. Calvani deve fare a meno di Marra e recupera il giovane Dieng (classe 2000). Sono i due playmaker ad impattare meglio di tutti la partita. L’ex Ruben Zugno in avvio è autore di 4 su 4 da sotto e ben tre assist, Agrigento fatica a contenere le giocate del regista nisseno e Bergamo porta casa la prima frazione.

Secondo periodo di maggiore intensità per Agrigento. Cagnardi deve fare i conti con una rotazione corta, gestire il minutaggio di De Nicolao che nelle ultime due settimane ha saltato diverse sedute di allenamento e concede minuti a Rotondo, Veronesi e Cuffaro.

Quando Cagnardi rimette sul parquet De Nicola ed Easley la musica cambia e Agrigento torna sopra (27 a 24 a 6:53).

Arriva anche il momento di Moretti, Bergamo ed Agrigento in questa fase della partita vanno avanti punto a punto. La squadra Calvani non concede tiri facili a Simone Pepe. Il cecchino della Fortitudo però riesce a trovare punti in penetrazione e la partita rimane in assoluto equilibrio. Si va alla pausa sul 38 a 39.

Entra in partita Veronesi, sale in cattedra Pepe e Bergamo crolla nella seconda parte di gara. La squadra di Calvani subisce (18-10) nel terzo periodo fino al massimo vantaggio (+22) nell’ultimo periodo. Alla fine Cagnardi concede minuti pure ai giovani Moricca ed Indelicato che lo ripagano con tiri da tre. (*DV*)

M Rinnovabili Agrigento 85

Bergamo 65

M Rinnovabili Agrigento : Rotondo 10, Moricca 6, De Nicolao 5, Veronesi 7, Chiarastella 9, Ambrosin 4, Indelicato 6, James, Moretti, Pepe 17, Easley 22. All.: Cagnardi.

Bergamo: Dieng, Carroll 12, Crimeni, Parravicini, Costi, Bozzetto 8, Allodi 14, Jackson 10, Augeri, Zugno 21. All.: Calvani

Arbitri: Ciaglia, Lupelli, Centonza

Note: parziali: 17-23, 21-16, 18-10, 29-16

Inviato da iPhone