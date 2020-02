Agrigento. Sequestrate 32 auto e un autobus per mancanza di assicurazione

Su disposizione del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, il personale delle Volanti hanno potenziato al massimo le attività di prevenzione a carattere generale, e di controllo del territorio, e intensificato i servizi di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi a rischio, aumentando la visibilità della polizia di Stato.

A tal riguardo, nel corso dei servizi di perlustrazione del territorio urbano le Volanti hanno svolto 430 posti di controllo, durante i quali sono stati identificati di 1.846 persone e sono stati controllati 14.568 veicoli; sono stati, altresì, contestati agli utenti 74 violazioni al Codice strada, di cui di 32 veicoli ed 1 autobus di linea extraurbana sequestrati per la mancanza della copertura amministrativa, 16 mezzi sospesi dalla circolazione per la mancata revisione, 10 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, 15 rimozioni di auto parcheggiate per aver occupato i posti per i disabili ed infine sono stati decurtati ai trasgressori 140 punti dalla patente di guida.

La citata attività preventiva e repressiva è stata svolta con il prezioso ausilio del sistema “Mercurio”: la piattaforma tecnologica della polizia di Stato per il controllo del territorio, dotata di una telecamera esterna, dotata di zoom ottico 36x, per la video sorveglianza in mobilità e per il servizio di lettura automatica delle targhe, che consente di contestare immediatamente la mancanza della copertura assicurativa.